Asiago Hockey, contagi da covid nella squadra: sospese tutte le attività

Secondo indiscrezioni sarebbero 10 i giocatori dell'Asiago Hockey positivi al covid. Il numero esatto non è stato comunicato ma la notizia che il contagio ha colpito la squadra è stata confermata dalla stessa società con una nota.

«L’Asiago Hockey 1935 comunica che alcuni componenti della squadra sono risultati positivi al Covid-19, nonostante tutte le precauzioni, le cautele e le linee di condotta più restrittive già adottate», si legge in una nota che specifica: «Tutti i giocatori stanno bene, sono stati isolati, stanno seguendo i programmi previsti per l’evenienza e concordati con l’AULSS 7 Dip. Prev. e vengono regolarmente controllati dallo staff medico della società. Nei prossimi giorni verranno svolti altri test da tutta la squadra e verranno via via decisi i prossimi passi»

I risultati dei tamponi sono stati comunicati sabato sera in tarda serata. La società ha sospeso in via temporanea e cautelativa gli allenamenti e le attività di preparazione. Con tutta probabilità le prime partite del campionato verranno riprogrammate.