Covid, definite le aree: Veneto in giallo

Zona arancione per Molise, Campania ed Emilia-Romagna, con regole e misure più restrittive: c'è la conferma con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in vigore da domenica 21 febbraio, alla luce delle ultime valutazioni della cabina di regia e del Comitato tecnico scientifico sull'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Italia. Nessuna regione in zona rossa, anche se alcune ordinanze locali restrittive rimangono in vigore ad esempio a Perugia in Umbria.

La Lombardia resta in zona gialla, così come il Lazio. "La Lombardia resta gialla", ha annunciato su Facebook Attilio Fontana. Il presidente della regione ha poi aggiunto che "siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni. Serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino vaccini". In base a questa ordinanza del 19 febbraio (valida da domenica 21) quindi abbiamo:

in zona gialla: Calabria, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;

in zona arancione: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, Toscana, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Umbria;

in zona rossa: nessuna regione;

in zona bianca: nessuna regione.