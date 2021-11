Covid, casi sospetti nelle scuole: punto tamponi all'ex Eurobrico

Per far fronte all’incremento della richiesta di tamponi, l’Ulss 7 Pedemontana attiverà da lunedì 22 novembre un nuovo Punto Tamponi, presso il Centro di Vaccinazione di Popolazione dell’ex-Eurobrico, dedicato esclusivamente alla verifica dei casi di sospetto contagio in ambiente scolastico, attivo tutti i giorni, domeniche incluse.

Nel nuovo Punto Tamponi - dove saranno attivate due linee, con la capacità di eseguire 400 tamponi al giorno - l’accesso sarà quindi riservato esclusivamente agli studenti e al personale scolastico e potrà avvenire esclusivamente su prenotazione: l’appuntamento sarà fissato e comunicato ai diretti interessati direttamente dagli operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Per le altre categorie di utenti rimane invece attivo il Punto Tamponi presso l’ospedale San Bassiano.

Nel Distretto Alto Vicentino, invece, stante un diverso scenario epidemiologico, con un numero minore di studenti coinvolti, è stata attivata da alcuni giorni una ulteriore linea aggiuntiva all’interno del Punto Tamponi dell’Ospedale di Santorso totalmente dedicata agli studenti, sempre con appuntamento gestito dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica. La direzione si riserva di apportare ulteriori modifiche organizzative al variare della situazione epidemiologica.

«In questo modo - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza - rafforziamo la nostra capacità di effettuare i tamponi, rispondendo alla crescente richiesta che abbiamo registrato nell’ultimo periodo, di pari passo con l’incremento dei contagi. Ma nel procedere con questo potenziamento abbiamo voluto garantire una corsia preferenziale agli utenti scolastici, agli alunni in primis, questo sia nell’ottica di separare fisicamente i flussi rispetto al resto dell’utenza, sia per garantire loro tempi più brevi per l’appuntamento, dal momento che dalla rapidità nell’eseguire il test dipende anche la possibilità di rientrare il prima possibile a scuola, senza perdere giorni di scuola in presenza».