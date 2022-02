Covid, casi in aumento al carcere di Vicenza: Cgil lancia l'allarme

All'interno della Casa Circondariale di Vicenza il numero dei positivi e? in aumento: nell'ultimo report ufficiale risultano positivi 31 detenuti e 11 unita? tra il personale, ma la situazione e? in continua evoluzione e ad oggi potrebbe essere ancora piu? grave.

Situazione che desta preoccupazione e che incide negativamente sul poco personale che lavora al suo interno. L'aumento dei casi positivi indica anche che i protocolli non hanno funzionato, o che hanno funzionato solo in parte.

Sulla questione è intervenuta la Fp Cgil: "Riteniamo non derogabile assicurare a questi particolari lavoratori, in maniera cadenziale, di essere sottoposti a tampone. Come anche di assicurare al personale accasermato una struttura idonea in grado di ospitarlo, poiche? le condizioni dell'attuale caserma sono precarie per contenere il personale di polizia penitenziaria sottoposto a isolamento sanitario per essere positivo al Covid. Infatti, basti pensare che molte stanze della caserma non dispongono di docce in camera: docce poste nei lati del corridoio della caserma, e ne funzionano solo tre su nove".

Altra nota dolente riguarda le traduzioni dei detenuti presso il Tribunale di Vicenza dove, come riferisce la Cgil: "Viene impiegato un numero di unita? superiori a quello previsto, poiche? gli automezzi della polizia penitenziaria vengono fatti sostare al di fuori del Tribunale. Con l'attuale carenza di organico, sarebbe invece fondamentale avvalersi del poco personale presente in modo piu? efficiente, consentendo agli automezzi che trasportano i detenuti di accedere alle aree di sosta interna del Tribunale".

"Si tratta di interventi facilmente realizzabili - conclude il sindacato - che non risolverebbero di certo tutti i problemi, ma che riuscirebbero senz'altro a migliorare le attuali condizioni e rappresenterebbero un segnale di attenzione nei confronti del personale, in difficolta? poiche? sottoposto a condizioni di lavoro davvero complicate".