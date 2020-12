Montagna presa d'assalto nel ponte dell'Immacolata, in barba alle restrizioni Covid

Il Covid non è pensiero di tutti a quanto pare. Lo dimostrano gli scatti postati sui social nelle scorse ore. Nonostante il maltempo in molti si sono messi in macchina per raggiungere le località montane, in barba alle raccomandazioni.

La voglia di svago prevale sul crescente numero dei contagi e ricoveri. Ecco che per il ponte dell'immacolata la montagna veneta è stata presa d'assalto. Immagini che la stessa assessora regionale alla Sanità Manuela Lanzarin ha commentato duramente. Queste le sue parole in un post pubblicato su Facebook