Assembramenti sull'Altopiano, altolà del sindaco: "Non costringeteci a provvedimenti restrittivi"

Il crescente numero dei contagi e il comportamento irresponsabile di qualcuno impensierisce anche il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern. Tanti sono gli scatti che sono stati gli scatti diffusi sui social nel fine settimana appena trascorso, immagini che immortalavano assembramenti di piazza pre coprifuoco.

"Il nostro comune è stato preso d'assalto - ha dichiarato il primo cittadino in un video messaggio diffuso sui canali social - assembramenti di persone nelle piazze e lungo il corso. Situazioni che vanno evitate".

"Approfittiamo di boschi, prati, sentieri - continua Rigoni Stern - non creiamo assembramenti altamente pericolosi nelle zone di maggior affluenza. Lo chiedo per evitare l'assunzione di provvedimenti restrittivi che possano inibire l'accesso ad alcune zone importanti per la vita economica della città di Asiago. Abbiamo bisogno di turisti ma anche di sensibilità difronte ad una situazione molto delicata"