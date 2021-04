Coronavirus, 22mila attualmente positivi e ricoveri Covid in diminuzione

Rispetto alla mattinata di giovedì si contano altri 347 contagi da Covid-19 in Veneto (84 nel Vicentino) per un totale di 23.277 attualmente positivi. Continua a scendere il numero dei pazienti Covid negli ospedali: -12 in area non critica (1.113 complessivi) e + 4 in Terapia intensiva (198 totali). Otto sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 22 APRILE ORE 17

In Veneto sono 1.060 i positivi rilevati nelle ultime ore sui 37.641 tamponi effettuati, con un'incidenza (positivi su tampone) del 2.82%. Gli attualmente positivi sono dunque 23.755 attualmente.

Per quanto riguarda gli ospedali del Veneto sono 1.654 i pazienti Covid (-31) ci cui 1425 in area non critica (-24) e 229 in Terapia intensiva (-7). 24 i decessi.

BOLLETTINO VENETO 22 APRILE ORE 8