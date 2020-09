Covid-19, maestra d'asilo positiva al tampone

L'Ulss 7 Pedemontana, responsabile per i territori del Bassanese e dell'Alto Vicentino, con una breve nota diramata ieri 12 settembre, fa sapere che è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 presso la scuola dell'infanzia Angeli custodi di Mussolente. Si tratta di una insegnante, in isolamento domiciliare dal pomeriggio di martedì 8 settembre, con esito positivo al tampone comunicato già nella giornata di giovedì 10. «Seguendo le line guida regionali e ministeriali - recita il dispaccio - il Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 7 Pedemontana è subito intervenuto individuando i contatti stretti». Si tratta dei sei bambini appartenenti «al gruppo didattico da lei seguito» presso l'asilo infantile, i quali già dalla giornata del 10 settembre sono rimasti a casa a scopo precauzionale e sottoposti al tampone, tra ieri e oggi; anche in caso di esito negativo, per loro è previsto l'isolamento fiduciario per 14 giorni.

