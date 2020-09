Covid-19, nel Vicentino calano i ricoverati

Alle 8,oo di oggi 7 settembre erano dodici in più i casi di coronavirus riscontrati nel Vicentino rispetto alle 17,oo di ieri 6 settembre. È quanto si apprende da un dispaccio della Regione Veneto diramato nel primo pomeriggio di oggi. Sul piano complessivo quindi in terra berica ammontano quindi a 3374 i contagiati. L'aumento su base regionale invece, sempre in relazione allo stesso intervallo, è stato di «+38 casi» per un dato cumulativo pari a 24013 infetti. Al San Bortolo di Vicenza attualmente ci sono 8 ricoverati mentre all'ospedale di Santorso i degenti sono cinque: un dato discesa rispetto ai giorni passati visto che gliospedalizzati risultavano 14. C'è una novità invece sul piano più squisitamente politico. Dopo il polverone scatenato a causa «del tampone negato» ad un candidato vicentino del centrosinistra alle prossime elezioni regionali è lo stesso candidato (si tratta del trissinese Massimo Follesa) a spiegare con un breve comunicato che stamani quest'ultimo è stato sottoposto a tampone nei locali dell'ospedale di Arzignano. Frattanto l'Ulss 7 Pedemontana (sul cui territorio ricadono l'Alto vicentino e il Bassanese) fa sapere che da Ferragosto ad oggi sono stati effettuati 4768 tamponi su turisti veneti di ritorno da Grecia, Croazia, Spagna, Malta e Sardegna e Francia (con maggior precisione dall'Occitania). Per queste ultime due categorie i tamponi sono però cominciati rispettivamente dal 28 agosto e dal 21 agosto. I dati, come sempre in questi casi, non sono validati perché non riportano alcun timbro dei dirigenti preposti.

