Contagio alla casa di riposo? Forse un falso positivo

L'ospite contagiato da Covid-19 alla casa di riposo di Chiampo potrebbe essere un falso positivo. Lo ha spiegato Matteo Macilloti, sindaco della cittadina dell'Ovest vicentino ieri 28 agosto con una breve nota sul suo profilo Facebook. La notizia della positività dell'ospite aveva fatto il giro del comprensorio tanto che si temeva un riacutizzarsi del problema degli infetti nelle case di riposo della provincia berica, ma le cose sembrano andare diversamente.

«Sono stati effettuati - scrive il primo cittadino - i tamponi su tutti gli ospiti, su tutti gli operatori della Casa di riposo e tutti i tamponi hanno dato esito negativo.

Sull'ospite positivo, ora ricoverato presso l'ospedale, è stato rifatto un nuovo tampone che ha dato esito negativo. Potrebbe essersi dunque trattato di un cosiddetto falso positivo. Servirà un ulteriore tampone per averne la certezza».

Il capo dell'esecutivo cittadino aggiunge poi che in via precauzionale l'Ulss «ci ha invitati a mantenere la struttura in quarantena fino a lunedì. La prossima settimana, sempre in via precauzionale, saranno rifatti i tamponi su tutti gli ospiti e gli operatori. Queste notizie - conclude poi il sindaco - ci confortano e ci fanno ben sperare. Vogliamo ringraziare tutto il personale dipendente per la professionalità dimostrata in questi momenti poco sereni».