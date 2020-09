Covid-19, trenta i nuovi positivi in terra berica

«Nel Vicentino ci sono trenta nuovi soggetti positivi al tampone per accertare il contagio da Covid-19. Lo rende noto la Regione Veneto nell'usuale bollettino, diramato nella mattinata di oggi 10 settembre, mentre su base regionale sono 110 i nuovi casi. I quali, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sempre su base regionale ammontano a 24mila: mentre i casi attualmente positivi sono quasi tremila nel Veneto e 449 nel Vicentino. In terra berica poi rispetto ai giorni precedenti sono tornati lievemente a crescere i ricoveri (nove nel capoluogo, otto all'ospedale di Santorso) anche se non ci sono pazienti in terapia intensiva. Sempre dall'inizio della emergenza i pazienti dimessi nel Veneto sono stati 3942 mentre, ancora sul piano cumulativo, i decessi ammontano a 1480.

