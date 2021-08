Corso San Felice, da lunedì lavori per il nuovo rondò di accesso all'ex Corte Pellizzari

Prendono il via lunedì 23 agosto i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in corso Santi Felice e Fortunato.

Il cantiere potrà comportare rallentamenti alla circolazione in prossimità dell'incrocio con via Legione Antonini.

L'intervento è totalmente a carico e a cura del privato che, avvalendosi del "piano casa", sta realizzando il nuovo supermercato di superficie di vendita inferiore ai 1500 metri quadrati.

Un primo e più articolato progetto di recupero dell'ex complesso produttivo Corte Pellizzari, con relativa rotatoria di accesso, risale al piano degli interventi del 2012.

Nel 2018 anziché procedere con piano attuativo, i proprietari hanno deciso di seguire la strada del “piano casa”, con realizzazione del solo supermercato.



A marzo del 2019 il Comune ha rilasciato il permesso di costruire.Successive valutazioni hanno indotto l'amministrazione a verificare la possibilità che al posto del rondò fosse realizzato un incrocio a raso con corsia di accesso al parcheggio del supermercato, ma il privato non ha accolto tale richiesta.