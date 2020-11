Coronavirus, oltre 57mila attualmente positivi e 3 decessi: il bilancio delle ultime ore

Sono 2.345 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Veneto (414 nel Vicentino), 57.288 gli attualmente positivi. I decessi nelle ultime ore sono saliti a 2.764 (+3).

BOLLETTINO 13 NOVEMBRE ORE 8

Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, ad oggi si contano 1.831 positivi ricoverati in area non critica (+39) e 219 in Terapia intensiva (+3). Facendo un focus sui nosocomi berici, l'hub Covid di Santorso registra altri 26 ingressi facendo salire la conta dei pazienti positivi in area non critica a 135. La situazione nelle altre strutture, non presenta particolari variazioni.