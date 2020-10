Coronavirus, Zaia: «Test rapidi nelle scuole»

Preoccupa l'impennata di nuovi casi di Covid-19 in Veneto e Luca Zaia non esclude misure più restrittive sull'uso della mascherina. Il presidente della Regione lo ha annunciato venerdì mattina durante una conferenza stampa nella sede della protezione civile di Marghera. Nell'incontro il governatore del Veneto ha presentato una nuova ordinanza regionale contenente le linee guida soprattutto per quanto riguarda le scuole.

«Tamponi rapidi nelle scuole e stop alle classi in quarantena nel caso di un solo positivo», ha annunciato Zaia specificando che sarà fatto firmare un modulo a tutti i genitori per i test rapidi ai ragazzi direttamente in classe. Nel caso di un alunno positivo, inoltre, non ci sarà più l'isolamento fiduciario per 14 giorni ma se il test è negativo si potrà tornare in classe.

«Sono solo 187 i positivi nelle scuole del Veneto, meno dell'1%», ha spiegato Zaia, aggiungendo che nell'ordinanza odierna «ci saranno gratuitamente test rapidi a tutti i medici, compresi i pediatri»

