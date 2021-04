Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Sotto i 60 anni basta vaccini AstraZeneca in Veneto»

I dati sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Veneto aggiornati a giovedì 8 aprile e le comunicazione del presidente della Regione. Contagi ancora in calo ma terapie intensive sulla soglia critica del 30%

I dati sull'epidemia da Covid-19 in Veneto sarebbero da zona gialla. I dati che Luca Zaia ha fornito nell'odierna conferenza stampa indicano infatti un Rt a 0,96 e un'incidenza di positivi di 160,3 ogni 100mila abitanti. Ad oggi non ci sono notizie ufficiali, ma solo le indicazioni del Governo presenti nel testo del decreto che andrà in scadenza il 30 aprile, nel quale si prevede la possibilità di prevedere delle aperture in quelle Regioni in cui il numero dei contagi sia sotto controllo e dove le vaccinazioni degli anziani procedano speditamente. Sul tema, oggi giovedì 8 aprile, è previsto un incontro virtuale tra Regioni e Governo.

Nel frattempo il report sull'andamento dell'epidemia indicano anche oggi un ulteriore calo. Con 44.878 tamponi effettuati il sistema sanitario regionale ha trovato 1.241 nuovi contagiati, con un'incidenza dello 2,76%. Gli attualmente positivi scendono invece a 34.139 (ieri erano 34.756). In discesa, secondo il report odierno, anche i ricoverati: attualmente sono 2.268 (-30), dei quali 1947 (-28) in area non critica e 321 (-2) in terapia intensiva. Sono stati invece 24 i decessi a causa del virus nelle ultime 24 ore.

«Al contrario della prima ondata, in questa crescono le terapie intensive, ricoveriamo 80 persone al giorno e circa il 20% di loro finisce in rianimazione. Le terapie intensive preoccupano, siamo sulla soglia critica del 30%»., ha commentato Luca Zaia, intervenendo anche sulla questione vaccini: «Anche se l'incidenza sui casi sospetti che si sono verificati è infinitesimale, abbiamo deciso in via precauzionale che in Veneto sotto i 60 anni non faremo più vaccini AstraZeneca».

Ad oggi il 77% degli over 80 sono stati vaccinati in Veneto. Nelle ultime 2 ore sono stati fatti 34mila vaccini, mentre sono 199mila le dosi attualmente a disposizione in regione.





