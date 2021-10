Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «»

9743 positivi, tra i quali studenti, 539 ultime 24 ore, 83184 tasmponi, 0,65% di incidenza, abbiamo ancora un'incidenza bassa, ricoverati 239 -7 205 -11 34 +4 decessi 3

il virus c'è, siamo in pandemia siamo in una fase di assoluta convivenza e tranquillità di gestione del virus. niente allarmismi ma non abbassiamo la guardia, non sono esclusi a priori colpi di coda per un periodo critico come l'inverno.

Grazie al vaccino per adesso siamo tranquilli. Per noi terza dose significano anziani, sopratutto Rsa. È praticabile da 60 in più: valutate se sono passati sei mesi dalla seconda, di farvi il vaccino