Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Se oggi il Veneto è aperto è grazie a chi si è vaccinato»

Gli aggiornamenti su vaccinazioni, casi e ricoveri in Veneto con i dati del bollettino di Azienda Zero e le considerazioni del presidente della Regione dalla sede della Protezione Civile

Sono 505 i nuovi contagiati Covid in Veneto "scovati con 36903 tamponi effettuati nelle ultme 24 ore. Il che rappresenta un'incidenza dell'1,37%. Gli attualmente positivi sono invece 12664 mentre i ricoverati negli ospedali veneti sono 272 (+7), dei quali 224 (+3) in area non critica e 48 (+4) in terapia intensiva. Altri 3 i decessi.

I dati sono stati resi noti nella giornata di venerdì dal presidente della Regione, il quale ha speficato che «oggi come terapie intensive siama sopra allo scorso primo giugno ma i parametri del Veneto sono da zona bianca: siamo una delle tre regioni in Italia a rischio basso». Attualmente la nostra regione ha un Rt pari a 0,98, un'incidenza di 80 contagi ogni 100mila abitanti e coeficenti di riempimento ospedaliero pari al 4% in terapia intensiva e al 3% in area non critica.

«Abbiamo un'ospedalizzazione bassa», ha aggiunto Zaia, concludendo: «Oggi il Veneto è aperto grazie ha chi fatto il sacrificio di vaccinarsi per il bene della comunità». Gli ultimi dati su vaccinazioni e contagi confermano: in terapia intensiva oggi in veneto c'è l'80,6 di non vaccinati, dei quali il 2% solo con una dose mentre nell'area non critica il 78,5% dei ricoverati non sono vaccinati, l'11% dei quali ha una sola dose. I nuovi casi nella settimana dal 12 al 18 di agosto sono stati invece 1068: il 26% sono vaccinati e il 74% non vaccinati.

La campagna vaccinale in Veneto:

over 80 99% vaccinati

70-79 92% vaccinati

60-69 87% vaccinati

50-59 79% vaccinati

40-49 71% vaccinati

30-39 66% vaccinati

20-29 72% vaccinati

12-19 56% vaccinati

IL REPORT DEL 20 AGOSTO