Coronavirus, più di 3400 contagi e 60 decessi in 24 ore

Il bilancio di lunedì sull'andamento della pandemia da Covid-19 in Veneto è ancora tragico. Dalle 17 di domenica alle 17 di lunedì sono 60 i morti registrati da bollettini di Azienda Zero. I contagiati in più sono 3414 mentre gli attualmente positivi hanno raggiunto i 93.397. In ospedale ci sono 2871 pazienti in area non critica e 378 in terapia intensiva.

Nel Vicentino sono 16243 gli attualmenti positivi. Nel dettaglio, il bilancio del fine settimana, con il report che aggiorna la differenza rispetto allo scorso venerdì, vede: