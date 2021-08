Coronavirus, più di 100 i contagi a Vicenza in 24 ore

Il report aggiornato su casi e ricoveri Covid in Veneto con i dati del bollettino di Azienda Zero

In aumento, anche se lentamente, i ricoveri per Covid-19 in Veneto. Lo rileva il bollettino di giovedì 19 agosto emesso da Azienda Zero, che mostra invece una diminuzione, rispetto a ieri, degli attualmente positivi.

Nel dettaglio, sono 588 i nuovi contagi in regione avvenuti nelle ultime 24 ore che, con 661 guariti, portano il bilancio degli attualmente positivi a 12770, 74 in meno di ieri. Un'altra persona, rispetto a mercoledì, è morta a causa del virus. Nel Vicentino, invece, sono 107 i nuovi contagi, per un totale di 1757 attualmente positivi.

Negli ospedali veneti ci sono 3 ricoveri di positivi in più rispetto a ieri in area non critica e 2 in terapia intensiva, per un totale di 189 pazienti nei reparti normali che presentanto ancora l'infezione attiva e 41 in rianimazione. Per quanto riguarda la sola provincia di Vicenza, sono 13 i pazienti a Santorso, 1 dei quali in terapia intensiva e 15 al San Bortolo, 2 dei quali in terapia intensiva.

BOLLETTINO DEL 19 AGOSTO