Coronavirus, 8 decessi nel Vicentino: muore una 58enne

Sono 701 in più i contagiati in Veneto nelle ultime ore. I dati arrivano dall'aggiornamento serale delle ore 17 di martedì emesso da Azienda Zero. Ancora i calo gli attualmente positivi, che passano dal numero dagli 84725 di questa mattina agli 82.782 di oggi pomeriggio. Diminuiscono anche i ricoverati, meno 13 in area non critica per un totale di 3029 pazienti e meno 17 in terapia intensiva per un totale di 367 pazienti. I decessi registrati nel report del pomeriggio sono 57 in tutto il Veneto e 8 nel Vicentino.

Negli ospedali dell'Ulss 8 Berica è morta a causa del coronavirus una donna di 74 anni di Caldogno, una di 89 anni di Vicenza, una di 58 anni di Brendola e un uomo di 83 anni di Sovizzo, uno di 60 di Arzignano e uno di 86 di Noventa Vicentina. A Vicenza e provincia sono 12096 gli attualmente positivi, 252 in più nelle ultime 24 ore, come indicato dai bollettini delle due aziende sanitarie.

Nella Ulss 7 sono 200 i ricoverati (-16 rispetto a ieri), 18 dei quali in terapia intensiva. Calo dei ricoveri anche nell'Ulss 8, con 260 (-13) ricoveri, 23 dei quali in terapia intensiva.