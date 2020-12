Covid nel Vicentino, 502 nuovi positivi e 15 decessi

Sono 502 in più di ieri i tamponi positivi registrati nel Vicentino secondo i report delle Ulss 7 e 8. Nell'area dell'azienda sanitaria Pedemontana i contagiati sono in totale a oggi 14.100, mente in quella Berica. Nella 7 i ricoverati totali sono attualmente 250, 21 dei quali in terapia intensiva, 6 in più rispetto al bollettino di mercoledì. Nella Ulss 8 si trovano invece 319 (+9) persone, 23 delle quali in terapia intensiva.

Nelle ultime ore sono decedute a causa del virus, altre 15 persone, 13 nelle Ulss 8 e 2 nella Ulss 7.