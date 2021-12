In Veneto quasi 3mila contagiati in un giorno, Zaia: «A Natale saremo in zona gialla»

Il Veneto sarà in zona gialla a Natale. A darne notizia il presidente della regione Luca Zaia, intervenuto questa mattina alla trasmissione "Mattino 5". La regione, avrebbe infatti già superato i parametri di incidenza. Per restare in zona bianca bisogna infatti non superare i 50 casi ogni 100mila abitanti così come il limite del 10% in terapia intensiva e del 15% in area medica.

"Abbiamo già superato l'incidenza e anche l'occupazione nelle terapie intensive che oggi in Veneto solo all'11%, mentre in area non critica siamo all'8% ma arriveremo al 15% sicuramente per Natale", ha spiegato Zaia, anticipando il dato del bollettino di Azienda Zero: 2960 contagiati in Veneto in una sola giornata. "Non dal 21 febbraio del 2020 non dormiamo sogni tranquilli, siamo preoccupati. È però vero che oggi ci sono molti asintomatici e il vaccino fa il suo lavoro. Oggi abbiamo un quarto di contagiati".

Ma cosa succede in zona gialla? Le restrizioni sono poche per tutti e più consistenti per chi non è vaccinato. La principale differenza tra zona bianca e zona gialla riguarda l'utilizzo della mascherina, che nel secondo caso è obbligatoria anche nei luoghi all'aperto oltre che al chiuso. Con l'introduzione del super green pass, invece, cambiano le regole soprattutto per i non vaccinati. Da lunedì 6 dicembre in zona bianca e gialla l'accesso a bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri, stadi e altre attività è riservato solo a coloro che sono in possesso della certificazione verde rafforzata, ottenibile solo dai vaccinati o guariti dal Covid. Inoltre, il green pass "base" ottenuto anche con un tampone sarà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, per utilizzare il trasporto pubblico locale, i mezzi di trasporto regionali e interregionali e per soggiornare negli alberghi.