Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Curva in picchiata ma non è ancora finita»

«Il nostro indice di trasmissione del virus (Rt) è stimato intorno a 0,65 e abbiamo un'incidenza di contagi su 100mila abitanti di circa 113. Però in Europa i contagi crescono e ci sono Paesi in lockdown. In un contesto del genere, l'Italia è un'isola felice ma ciò non vuol dire che è finita. Ed anche questo nostro calo repentino dall'inizio di gennaio non è ancora del tutto spiegabile. Quindi non bisogna abbassare la guardia». È il commento di Luca Zaia sul bollettino delle ore 8 del 4 febbraio che rende noti i dati sull'epidemia da Covid-19 in Veneto. Il punto della situazione è di 896 nuovi positivi con un crollo degli attualmente positivi a 28.704 (ieri erano 30.000). Calano anche i ricoveri: 1.978 ad oggi, 91 in meno dall'area non critica, invariata le terapie intensive con 211 ospedalizzati. Un calo che si riflette anche sui numeri del Vicentino: 93 nuovi contagi registrati, 6631 attualmente positivi e 193 ricoverati, 21 dei quali in terapia intensiva.

Il bollettino delle ore 8 del 4 febbraio

l punto della situazione sull'emergenza Covid-19 in Veneto è stato fatto questa mattina, 4 febbraio, dal presidente della Regione nella sede di Marghera assieme all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin ed il professor Vincenzo Baldo, ordinario di igiene e medicina preventiva dell'università di Padova.

Zaia ha poi commentato positivamente la notizia il via libera dato da Aifa (l'agenzia italiana dei farmaci) all'utilizzo degli anticorpi monoclonali per la cura di alcuni pazienti Covid. «I monoclonali non sono una stregoneria, anzi fanno miracoli se somministrati nelle prime 72 ore dalla manifestazione dei sintomi - ha dichiarato Zaia - Non ci sono evidenze di controindicazioni e quindi la sanità del Veneto li utilizzerà assolutamente. Saranno i medici a decidere in quali circostanze, ma non è poco avere questa nuova modalità di cura».