Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Per noi zona gialla confermata ancora. Stiamo cercando vaccini sul mercato»

I dati del bollettino delle ore 8 del 2 febbraio, resi noti da Luca Zaia nell'odierna conferenza stampa hanno rilevato che nelle ultime 24 ore su 39.304 tamponi efffettuati sono stati trovati 621 positivi, con un incidenza dell' 1,58%. Gli attualmente positivi sono calati a 32.044, con il trend continuo di negativizzazioni superiori a nuovi contagi. In ospedale i ricoverati sono scesi a 1906 in area non critica a 222 in terapia intensiva mentre ci sono putroppo stati altri 76 decessi.

Report di martedì 2 febbraio ore 8

«Venerdì è il giorno della valutazione, possiamo dire che per noi al 99.9% la zona gialla è confermata e ci sarebbero delle indiscrezioni per quel che riguarda la riapertura delle piste da sci in base alla colorazione», è stato il commento di Luca Zaia sullla situazione epidemiologica in regione. Il presidente del Veneto ha poi affrontato l'importante tema dei vaccini: «Con la vaccinazione si prosegue, stiamo cercando di vedere se c'è la possibilità di acquistarli sul mercato, nel rispetto delle regole. Le aziende farmeceutiche ci rispondono però che non hanno la possibilità di avere un contatto diretto con gli enti locali o con i privati, cercheremo di capire questa situazione».