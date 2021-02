Coronavirus, situazione stabile in Veneto: ricoveri ancora in calo

Il secondo weekend "giallo" del veneto si apre con dati stabili per quanto riguarda l'andamento della curva epidemiologica da Covid-19. Il bollettino di sabato 13 febbraio delle ore 8 mostra infatti un lieve aumento dei contagi ma ancora una decrescita dei ricoveri negli ospedali.

Rispetto all'ultimo report, quello delle ore 17 di venerdì, sono 476 in più le persone risultate positive al tampone in Veneto e 299 i guariti, per un totale di 24929 attualmente contagiati, +175 rispetto a ieri. Migliora ulteriolmente la situazione nei reparti dei nosocomi della regione con 1443 (-24) ricoverati in area non critica e 149 (-8) in terapia intensiva. Due i decessi nelle ultime 24 ore, nessuno dei quali nel Vicentino.

La situazione nella provincia berica è di 66 nuovi contagi, per un totale di 6128 attualmente positivi, +18 rispetto all'ultimo bollettino. I ricoverati sono invece 155, 11 dei quali in terapia intensiva, con la variazione su venerdì sera di -1 in area non critica.