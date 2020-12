Coronavirus, i bollettini di giovedì: altro record di positivi ma calo dei ricoveri

Altri 1636 positivi in più in Veneto rispetto alle ore 8. È quanto emerge dal bollettino di giovedì delle ore 17 della Regione Veneto. Rispetto al dato di ieri, ci sono quindi stati 3588 contagiati nell'arco di 24 ore (dalle 17 di mercoledì alle 17 di venerdì). Un bilancio sempre alto, per quanto dovuto - come ripete il presidente della Regione - a un numero consistente di tamponi effettuati.

La giornata si chiude comunque con 71614 casi attualmente positivi e altri 60 decessi ma anche con un calo dei ricoveri negli ospedali della regione. Sono infatti 21 i pazienti usciti dai reparti delle aree non critiche mentre si contano solo +2 ricoverati in terapia intensiva. La situazione attuale è comunque quella di un sistema sanitario ancora sotto pressione con 3057 ospedalizzati, 336 dei quali in area critica.

Per quanto riguarda il Vicentino, la nostra provincia è al secondo posto, dopo quella di Padova, come numero di attualmente positivi. Sono infatti 13.895. I dati scorporati nelle due Ulss del territorio che arrivano dai bollettini locali, segnano un incremento di 348 nuovi contagiati nella Ulls 8 Berica e di 260 nella Ulss 7 Pedemontana. Nelle due Ulss della provincia di Vicenza ci sono stati solo 4 ricoveri in più (facendo il bilancio tra entrati e usciti) nelle ultime 24 ore che portano il totale dei posti letti occupati per Covid a 528. Di questi, sono 47 i ricoverati in terapia intensiva

Purtoppo sono decedute, rispetto a ieri, altre 10 persone di coronavirus. Nel dettaglio, nella Ulss 8 (nella 7 i dati non sono pervenuti) si tratta di un uomo di 90 anni di Vicenza, una donna di 88 anni di Bressanvido, una donna di 78 anni, un uomo di 88 anni, un uomo di 96 anni (residenze non pervenute), un uomo di 93 anni di Vicenza, una donna di 88 anni di Monticello Conte Otto, un uomo di 92 annni di Vicenza.

L'Ulss 7 segnala infine che nelle case di riposo del loro territorio di competenza ci sono attualmente 12 focolai con 294 ospiti e 63 operatori positivi.

