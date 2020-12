Coronavirus, i bollettini del 2 dicembre: in Veneto verso i 70mila attualmente positivi

Sono quasi 70mila gli attualmente positivi in Veneto , per la precisone 69548. Lo rivela il bollettino delle ore 17 di Azienda Zero, che aggiorna i dati di quello emesso alle ore 8, con la variazione rispetto ai numeri del giorno precedente. Dall'inizio dell'epidemia, in Veneto, si contano 152.538 casi di Covid-19 con 3940 decessi e 79050 guariti. Nell'ultima giornata (dalle 17 di martedì alle 17 di mercoledì) sono risultate positive al coronavirus 3.287 persone.

Negli ospedali la pressione è in leggera diminuzione ma comunque importante. Attualmente sono 3081 i pazienti ricoverati in Veneto, 331 dei quali in terapia intensiva. Tutti negati i segni dell'ultima giornata: meno 20 i ricoveri in area non critica e meno un ricovero in terapia intensiva. Gli ultimi bollettini indicano, purtoppo altri 50 decessi.

Nel Vicentino ci sono 27.235 attualmente positivi. I report delle due Ulss del territorio, indicano che nella zona Pedemontana (Ulss 7) ci sono stati 288 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 16 nuovi ricoveri e altri 5 morti. I ricoverati sono in tutto 251, dei quali 23 in terapia intensiva. Nella Ulss 8 Berica, invece, sono +296 i nuovi contagiati e solo 1 ricovero in più in terapia intensiva, mentre sono decedute 12 persone nelle ultime 24 ore. Negli ospedali dell'area 8 ci sono 283 persone ammalate di Covid, 25 di loro sono in terapia intensiva.