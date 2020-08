Coronavirus, 82 nuovi casi: 19 nel Vicentino

Focolai un po' sparsi a macchia di leopardo in tutto il Veneto, come anche nel Vicentino. Il bollettino delle ore 8 di mercoledì, con le variazioni rispetto alle 17 di sabato, segnala 82 nuovi tamponi positivi in tutta la regione, 19 dei quali in provincia di Vicenza. Tuttavia continua la stabilità nelle strutture ospedaliere di Vicenza, segno - come sottolinea il primario di malattie infettive del San Bortolo Vinicio Manfrin - di un abbassamento dell'età dei contagiati, la cui giovane età permette di combattere l'infezione senza gravi conseguenze. Nelle ultime ore sono stati zero i nuovi ricoveri e non si è registrato nessun decesso.

I numeri nel dettaglio

In Veneto sono 22337 i positivi totali, 2158 gli attualmente positivi, 2116 i deceduti e 18063 i guariti. In isolamento domiciliare si trovano 6524 persone, 154 delle quali con sintomi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel Vicentino sono 3101 i positivi totali, 211 gli attualmente positivi, 380 i deceduti, 2510 i guariti, 743 le persone in isolamento domiciliare, 20 delle quali con sintomi.