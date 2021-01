Vaccino anti-Covid: più di 13mila le dosi somministrate nel Vicentino

Sono state diffuse dalla Regione Veneto le cifre sulle vaccinazioni anti Covid-19 scattate ufficialmente un tutta Europa in occasione del Vax Day del 27 dicembre. Quel giorno furono somministrate in Veneto 880 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech e successivamente la campagna è ripartita nel pomeriggio del 30 dicembre, con l'arrivo delle prime forniture.

Sono 68504 le dosi somministrate alle 18.30 del 10 gennaio 2021 come comunica la Regione, la quale ricorda che le vaccinazioni sono in corso anche durante l'elaborazione dei dati, i quali vengono rilevati al termine di ogni giornata e successivamente trasmessi alla struttura commissariale per l'emergenza, al fine della pubblicazione sul portale nazionale. Somministrato il 100% delle dosi di vaccino giunte il 28 dicembre, e il 76% delle dosi arrivate il 7 gennaio.

Guardano alla provincia di Vicenza, sono 5920 i vaccini eseguiti dall'Ulss 7 Pedemontana e 7482 quelli somministrati dall'Ulss 8 Berica, per un totale di 13402. . Questi i dati delle singole aziende sanitarie.