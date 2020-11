Luca Zaia in diretta con i numeri delle ultime 24 ore sull'epidemia da Covid-19 in Veneto. Sono i 3815 nuovi positivi, con 47657 gli attualmenti postivi. In isolamento domiciliare ci sono invece 17940 persone.

Negli ospedali sono ricoverate 1410, rispetto al giorno prima +109, mentre le terapie intensive sono salite a 186, 12 in più. I decessi per il virus nelle ultime 24 ore sono stati 25.