Coronavirus, il punto di Luca Zaia: 100 morti in Veneto nelle ultime 24 ore

Ultime 24 ore tragiche per il Veneto, con più di 100 decessi a causa del coronavirus. Il dato è stato reso noto martedì durante il consueto punto stampa del presidente della Regione. Il bollettino di oggi, nel dettaglio, segnala più di 48mila effettuati che hanno registrato altri 3124 nuovi positivi.

Gli attualmente positivi in regione sono 63061 mentre le persone in isolamento sono 28360. Negli ospedali veneti sono ricoverate attualmente 2371 persone, 2091 (-3) dei quali in area non critica e 280 (+15) in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i decessi, le percentuali per classi di età maggiormente colpite sono le seguenti: 24,8% dai 70 agli 80 anni; 24,8% dagli 80 agli 85 anni; dagli 85 anni in su il 38,3%, mentre gli over 65 il 7%.