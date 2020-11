Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Domani ordinanza anti assembramenti»

Il bollettino di mercoledì, reso noto dal presidente della Regione, parla di 3000 positivi in più nelle ultime 24 ore. In isolamento ci sono più di 17 mila persone. In area non critica sono ricoverate 1773 persone, +77. Attualmente ci sono 216 persone terapia intensiva +6. Purtoppo i decessi nell'ultima giornato sono stati +46.

«Abbiamo un turn over veloce di letti che si liberano, la provincia più problematica è quella di Verona e continuiamo a trasformare reparti non-Covid in Covid», ha commentato Luca Zaia, aggiungendo. «Se andiamo in zona rossa è colpa degli assembramenti e di non portare la mascherina, domani farò un'ordinanza per ricordare questi a tutti»