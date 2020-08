Coronavirus, Zaia: «Partita sperimentazione sul vaccino a Verona»

È partita la sperimentazione sul vaccino italiano contro il Covid. I test saranno condotti presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "L. Spallanzani" di Roma e il Centro Ricerche Cliniche Verona. Il vaccino ha mostrato di essere sufficientemente sicuro e in grado di far produrre anticorpi nei test su animali e ora inizia l'inoculazione sull'uomo.

Si parte con 90 volontari. «Inizieremo a fine agosto la fase uno sugli umani, la sperimentazione si concluderà a marzo 2021 ma già a Natale potremmo avere dei risultati importanti», hanno spiegato il Rettore dell'Università di Verona Pier Francesco Nocini e i ricercatori del Centro Ricerche Cliniche, ospiti al punto stampa di Luca Zaia di lunedì.

Il presidente della Regione Veneto ha poi anticipato alcuni punti del piano di Sanità Pubblica del Veneto, che verrà presentato venerdì prossimo: «Codificheremo gli screening nelle varie comunità straniere, ovviamente senza intenti di discriminare le persone perché straniere».

Per quanto riguardi la situazione dell'epidemia in Veneto, i dati del report delle ore 8 di lunedì indica 9 nuovi positivi rispetto al report delle 17 di domenica e una persona che ha perso la vita nelle ultime ore. Sono 4090 persone in isolamento mentre il 70% di contagiati sono asintomatici. I ricoveri per Covid sono invece 112 (29 dei quali positivi), distribuiti in 68 ospedali della regione. In terapia intensiva restano 7 pazienti, 4 dei quali ancora positivi.

In tutto sono 1.254.000 i tamponi effettuati in Veneto, 20233 il totale dei positivi, 1051 dei quali attualmente positivi. Nel Vicentino nessun nuovo caso nelle ultime ore.

