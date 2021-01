Coronavirus, curva ancora in diminuzione in Veneto: i report di sabato

Continua la discesa della curva epidemiologica in Veneto. I dati del bollettino delle ore 8 di sabato 16 gennaio mostrano un calo degli attualmente positivi, ricoveri stabili e fortunatamente nessun decesso nelle ultime ore.

Bollettino ore 8

Il report di oggi, a causa dell'"errore informatico" segnalato ieri da Luca Zaia, prende in considerazioni le variazioni rispetto variazioni rispetto alle ore 21 di venerdì. In rapporto a questo parametro la situazione relativa alla pandemia da Covid-19 in regione, oggi si presenta con -307 attualmente positivi nella giornata, per un totale di 72.371 persone che hanno contratto l'infezione. I tamponi positivi nelle ultime ore sono stati 231 metre ci sono altri 4 ricoveri in terapia intensiva, per un totale di 357 ricoverati in area critica, e un dimesso in più in area non critica, per un totale di 2.733 pazienti. Nessun decesso.

Nel Vicentino sono invece 17 in più i contagiagi nello stesso periodo di tempo, per un totale di 11.310 attualmente positivi (307 in meno rispetto a ieri). Nessun nuovo ricovero: in area non critica restano 332 pazienti e 37 in terapia intensiva.