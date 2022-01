Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Sembra ci sia un appiattimento della curva»

Con 50.302 test effettuati nell'arco di una giornata, sono 6.381 i nuovi contagi individuati in Veneto, con un'incidenza percentuale della positività del 12,69%. Gli attualmente positivi a oggi sono 256.274. Ben 28 i decessi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda gli ospedali, sono 1971 (+38) i pazienti covid, dei quali 205 (+7) in terapia intensiva e 1.766 (+31) in area non critica.

IL BOLLETTINO DEL 17 GENNAIO

Sono i dati del bollettino del 17 gennaio resi noti mercoledì in diretta da Luca Zaia dalla sede della protezione civile. Il governatore, annunciando la positività al covid dell'assessore Lanzarin e del direttore generale Flor - entrambi asintomatici - ha commentato: «Sembra che da qualche giorno ci sia una fase di appiattimento della curva: questa settimana è cruciale», aggiungendo: «A oggi abbiamo scontato i bagordi delle feste di Natale, il vaccino ha fatto il suo lavoro sennò non avremmo questi numeri. Cerchiamo di capire se questa settimana potrebbe rappresentare il picco».

Il Veneto è comunque sulla soglia del cambio di colore. I parametri delle terapie intensive sono già da arancione, con il 20% di occupazione, mentre in area medica - 25% - manca il 5% per varcare la soglia. L'Rt è poi dell'1,31 e l'incidenza di 2303 contagiati su 100mila abitanti. «Speriamo di rimanere in zona gialla con il report di giovedì, ma manca solo il 5% di rivoveri in area non critica per cambiare colore», ha aggiunto Zaia.

Per quanto riguarda infine la campagna vaccinale, attualmente la copertura in Veneto è dell'88,6% e sono 2.339.000 i veneti che hanno ricevuto la terza dose. «Per metà febbraio contiamo di raggiungere il 90% dei vaccinati», ha concluso Zaia.