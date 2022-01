Coronavirus, ancora in crescita i ricoveri negli ospedali del Veneto

Al di là dei numeri del bollettino giornaliero di Azienda Zero, che mostra una curva altalenante nei contagi, quello che continua a preoccupare è la situazione ospedaliera. Com'è noto, il dg della sanità regionale, Luciano Flor, ha annunciato la sospensione di tutte le attività chirurgiche che prevedono un successivo ricovero in terapia intensiva e l'interruzione di tutte le attività giornaliere e settimanali di intervento medico, oltre alla sospensione delle visite e degli esami che non hanno priorità entro i 10 giorni. «Il giro di boa sarà questo mese - ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - ora paghiamo il conto delle festività e degli assembramenti».

Tornando ai numeri del bollettino, anche se il report di oggi segnala una diminuzione dei contagi rispetto a ieri, il numero degli attualmente positivi continua a crescere e si stanno ancora riempiendo di malati i reparti covid in Veneto, sia in area non critica che in terapia intensiva.

I nuovi casi registrati oggi sono 13.973, a fronte dell’effettuazione di 20.090 tamponi molecolari e 79.286 antigenici. Il report di sabato segnava 21.056 nuovi contagi, 7.083 in più della giornata odierna. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, il bollettino di domenica parla di 184.459 persone tuttora affette da coronavirus, quindi in quarantena, contro le 172.661 di ieri: 11.798 in più. Nell'arco di una giornata sono stati invece 2.155 i guariti e nelle ultime 24 ore altre 20 persone sono purtroppo scomparse a causa del virus, una delle quali nel Vicentino.

Negli ospedali della regione, come si diceva, sono aumentati i ricoveri: più 45 in area non critica e più 11 in terapia intensiva. Attualmente nei reparti ordinari si trovano 1.407 pazienti positivi al covid, mentre in rianimazione sono 206.

Per quanto riguarda Vicenza e provincia, sono 2.542 (sabato erano 3.490) i nuovi contati registrati nell'arco di 24 ore, mentre gli attualmente positivi salgono a 30.152 (dai 28048 di ieri). Negli ospedali del Vicentino, invece, sono 311 (+4) i ricoverati positivi, 33 (+2) dei quali in terapia intensiva.

SCARICA IL BOLLETTINO DEL 9 GENNAIO