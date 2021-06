Coronavirus, il report del 2 giugno: ricoveri e contagi

La situazione epidemiologica in Veneto con i dati aggiornati di Azienda Zero. Curva in picchiata e ospedalizzazioni ancora in calo

Il bollettino del 2 giugno, con i dati aggiornati di Azienda Zero, conferma il trend di discesa della curva epidemiologica in Veneto.

BOLLETTINO ORE 8 DEL 2 GIUGNO

Sono 119 i nuovi contagi rilevati nelle ultime ore mentre gli attualmente positivi scendono a 7752. Altri 3 i decessi a causa del virus.

In continuo miglioramento anche la situazione negli ospedali veneti. Alle ore 8 di oggi il report segnava infatti 543 ricoverati in area non critica e 71 in terapia intensiva, 22 in meno rispetto a ieri, per un totale di 614 pazienti. Di questi, solo 277 risultano ancora positivi al Covid-19.