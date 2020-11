Coronavirus in Veneto, in aumento i ricoveri: record di decessi nelle ultime ore

«Lunedì abbiamo caricato 12 pazienti in terapia intensiva, oggi a metà giornata ce ne sono già una decina, siamo vicini alla fase più acuta». Lo ha detto martedì il presidente della Regione nel giornata in cui si registra il record di decessi in Veneto, ben 31 nelle ultime 24 ore.

I dati aggiornati che arrivano da Azienda zero, aggiornati alle ore 8 e che indicano le variazioni rispetto alle ore 17 di lunedì, segnalano che dei 31 decessi per il virus, 8 sono avvenuti nelle ultimissime ore, mentre sono 66 i nuovi ricoverati nella stessa fascia oraria, 4 dei quali in terapia intensiva. La situazione negli ospedali veneti è di 1267 ricoverati, 148 dei quali in terapia intensiva. Negli ospedali vicentini sono 181 i pazienti in area non critica e 22 in terapia intensiva.

La curva dei contagi in Veneto continua ad aumentare al ritmo di migliaia al giorno. Alle ore 8, rispetto alle 17 di ieri, sono stati +1468 portando gli attualmenti positivi a 35.166. Di questi, 6532 sono in provincia di Vicenza, con +199 nuovi contagiati.

In una settimana, in Veneto, ci sono stati 15.569 nuovi contagi e 95 decessi. (scarica qui l'infografica completa)