Coronavirus, il bollettino di venerdì: positivi ancora in calo ma 25 decessi in poche ore

Il report serale di lunedì sulla situazione epidemiologica in Veneto, con i dati aggiornati da Azienda Zero

L'aggiornamento di Azienda Zero sulla situazione epidemiologica in Veneto delle ore 17 mostra 227 contagiati in più rispetto al bollettino delle ore 8. Nelle ultime ore sono però guarite altre 714 persone e quindi gli attualmente positivi calano 22996, 511 in meno rispetto ai 23507 di questa mattina.

Negli ospedali veneti sono 1340 (+6) i ricoverati in area non critica e 211 (-2) quelli in terapia intensiva. Nelle ultime ore si sono purtroppo verificati altri 24 decessi imputabili al virus.

Nel Vicentino sono 96 i contagi in più rispetto alla mattina di lunedì, e altri 67 i guariti nello stesso arco di tempo. Gli attualmente positivi scendono quindi a 4533 (-56). Sono invece 8 i decessi. Negli ospedali della provincia berica la situazione, per ospedale, è la seguente: 60 ricoverati a Santorso, 6 dei quali in terapia intensiva; 2 ricoverati a Bassano, 1 dei quali in terapia intensiva; 80 pazienti covid a Vicenza, 15 dei quali in area critica; 25 ospedalizzati al nosocomio di Valdagno, tutti in area non critica.

BOLLETTINO ORE 8

BOLLETTINO ORE 17

