Covid 19, più di 32mila attualmente positivi in Veneto

BOLLETTINO ORE 8

Sono arrivati a 32933 gli attualmente positivi in Veneto, con la curva ancora in importante aumento, secondo il bollettino delle ore 8 della Regione. I nuovi contagiati, in variazione rispetto alle 17 di domenica sono infatti +892. In aumento anche gli ospedalizzati. Altri 18 nelle ultime ore ma di questo solo 3 in terapia intensiva, a sottolineare l'andamento lento della curva delle degenze in fase critica molto. Purtoppo l'infezione da Covid-19 continua a fare vittime. Sono infatti altri 5 i decessi avvenuti nel corso della notte. Sono 15.743 (-1.525) i soggetti in isolamento domicilare in Veneto. Una curva altalenante ma in discesa da 4 giorni. Come si vede dal grafico, il picco in un mese è stato raggiunto il 30 ottobre, con più di 20mila isolamenti.

Nel Vicentino sono +78 i nuovi contagi, che portano il totale degli attualmente positivi a 6198. Negli ospedali (Santorso, Bassano, Noventa, Vicenza, Valdagno) sono ricoverati 152 pazienti in area non critica, mentre le terapie intensive sono occupate da 20 persone. In isolamento domiciliare si trovano 2.561 vicentini,1.661 dei quali positi. Di loro, 588 presentavano sintomi all'ultimo contatto telefonico. Nell'ultima settimana, nella sola Ulss 8, ci sono stati 6 decessi.