Coronavirus, impennata di nuovi positivi nel Vicentino

Nelle ultime ore nel Vicentino si sono registrati 550 nuovi casi, il numero più alto di tutto il Veneto. Vicenza è la provincia con più attualmente contagiati di tutta la regione, sono infatti 11817. Sono invece 340 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere beriche (2 dei quali all'Eretenia) in area non critica (+ 22) e 39 (nessun nuovo caso) in terapia intensiva.

Con altri 1832 nuovi positivi dalle 15 di sabato alle 8 di domenica - secondo le variazioni dell'ultimo bollettino della Regione - i contagiati da Covid-19 in Veneto hanno superato i 100mila dall'inizio dell'epidemia. Sono precisamente 100876, 61506 dei quali attualmente positivi. I guariti sono invece 36525. I decessi per il virus nelle ultime ore sono invece stati 16, che portano il totale a 2845. Aumentano anche i ricoveri in ospetale, attualmente sono 2046 (+63) i pazienti in area non critica e 253 (+4) quelli in terapia intensiva.