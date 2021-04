Coronavirus in Veneto, ancora in calo gli attualmente positivi

Continua a dare segnali positivi di discesa, anche se non ancora consolidati, l'andamento della curva epidemiologica relativa all'epidemia da Covid-19 in Veneto. Il bollettino delle ore 8 di sabato registra infatti un calo ulteriore, rispetto a ieri, degli attualmente positivi: 37503 contro i 38020 di ieri alle 17. I nuovi contagi, nelle ultime ore, sono stati 650 mentre nel corso della notte sono decedute altre 32 persone a causa del virus. Negli ospedali veneti la situazione è stabile, con una pressione ancora importante nelle terapia intensive, 302 ricoverati +4 rispetto a ieri, e un calo di pazienti in area non critica: 1909 (-12).

Report ore 8

Nel Vicentino i nuovi contagi, rispetto a quelli segnati dal report delle ore di 17 di venerdì, sono 72, per un totale di 6324 attualmente positivi (ieri erano 6485). Il trend di flessione della curva è quindi confermato anche nella provincia berica dove però, con altri 3 decessi nelle ultime ore, il numero dei morti dall'inzio dell'epidemia è arrivato a quota 2001.

Negli ospedali berici, invece, situazione sostanzialmente stabile rispetto ai giorni scorsi, con 286 ricoverati, 33 dei quali in terapia intensiva.

Allegati