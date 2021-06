Coronavirus in Veneto, il bollettino di domenica

Sono 4712 gli attualmente positivi al coronavirus in Veneto secondo il bollettino delle ore 8 di Azienza Zero che aggiorna quello delle ore 17 di sabato. Rispetto a ieri, quindi, lieve aumento del numero del persone che risultano ancora contagiate (nel pomeriggio del 26 giugno erano 4705). Per quanto rigurda i nuovi contagi, sono 14 in più. Un decesso nelle ultime ore. Nel Vicentino, invece, nessun decesso in più rispetto a ieri. I positivi trovati con il test sono stati +4 per un totale di 680 attualmente positivi.

BOLLETTINO ORE 8

Negli ospedali Veneti ci sono 292 ricoverati, 27 dei quali in terapia intensiva. Nei nosocomi di Vicenza e provincia, invece, i ricoverati in area non critica sono 6, quelli in terapia intensiva 2, questi ultimi entrambi al San Bortolo.