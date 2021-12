Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Bisogna proteggersi per non andare in arancione»

Luca Zaia, nella prima conferenza stampa sugli aggiornamenti della situazione epidemiologica in Veneto, ha messo sul tavolo i numeri del bollettino di Azienda Zero. Stando ai dati, la regione resterà ancora in zona gialla. Per il cambio di colore, infatti, bisogna ancora superare i due parametri dei ricoveri, il 20% in terapia intensiva e il 30% in area medica. Attulmente gli altri due parametri sono stati già oltrepassati. Nel dettaglio, il Veneto oggi ha un 1,13 di Rt, il 6,10% di incidenza mentre le terapie intensive sono al 17% di occupazione e l'area medica al 18%.

«Se carichiamo 50 pazienti al giorno in ospedale qualcosa succede in strada o ci mettiamo in testa di proteggerci e di non credere alle fandonie oppure si va in arancione - ha sottolineato Zaia in proposito - siamo preoccupati, la nostra dead line ce l'abbiamo verso il 10 di gennaio, lì capiremo se avremo raggiunto il plateau della curva dei contati e poi cominciamo a calare, oppure se continueremo a crescere» .

Per quanto riguarda il bollettino, i dati di Azienda Zera indicano che nelle ultime 24 ore sono stati 2816 i contagi scovati con 33648 tamponi, con il risultato di un'incidenza dell'8,37% di positivi sui tamponi. Gli attualmente positivi sono invece 71761 mentre i ricoveri 1398 (+48). Di questi,1213 (+35) si trovano in area non critica e 185 (+13) in terapia intensiva. I decessi sono stati 24 nell'arco di una giornata. I vaccinati con terza dose sono invece a oggi 1.529.000.

«In terapia intensiva c'è l'80% di vaccinati e 1 su 2 sono in area medica. I vaccinati in ospedale o hanno la prima dose o la seconda dose ormai precipitata perché dopo 5-6 mesi ha poco effetto. I non vaccinati ricoverati hanno un'età media più bassa dei vaccinati. Abbiamo 2 ricoverati con la terza dose, ma l'avevano fatto 2 giorni prima. Sono morte 5 persone a Padova, 4 non vaccinati e 1 vaccinato», ha commentato Zaia, aggiungendo: «Senza i no-vax saremo ancora in zona bianca. L'infezione oggi è peggiore dell'anno scorso ma i vaccini ci danno un calo di mortalità impensabile senza il vaccino, la terza dose ci mette in sicurezza, senza vaccini la tragedia sarebbe immane».