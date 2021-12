Coronavirus, in Veneto calano i ricoveri in terapia intensiva

L’aggiornamento di Azienda Zero sui casi e ricoveri relativi al Covid-19 in Veneto, nel bollettino del 22 dicembre, specifica che il totale casi di positività alla data odierna è pari a 4.522, a fronte di 27.107 tamponi molecolari e di 91.459 tamponi antigenici. Nelle ultime 24 ore sono anche cresciuti gli attualmente positivi, arrivati a 64.018 (ieri erano 62.774). Purtroppo altre 20 persone sono morte a causa del virus, 6 delle quali in provincia di Vicenza. Il Vicentino, con 831 nuovi contagi rilevati in 24 ore e 11.307 attualmente positivi, è una delle provincie del Veneto più colpite.

IL BOLLETTINO DEL 22 DICEMBRE

Per quanto concerne invece i ricoveri, negli ospedali della Ulss 7 Pedemontana e Ulss 8 Berica sono 265 (-10) i pazienti attualmente presenti, dei quali 242 (-9) in area non critica e 23 (-1) in terapia intensiva. Questo per quanto riguarda il Vicentino. Le presenze in terapia intensiva, rispetto alla giornata di mercoledì, sono però diminuite in tutto il Veneto, ma sono aumentate quelle nei reparti ordinari. Nel dettaglio, nei nosocomi della regione sono attualmente ricoverate 1065 (+10) in area non critica e 153 (-12) in terapia intensiva.