Coronavirus, aumentano i positivi ma ricoveri ancora in discesa

Lieve aumento dei positivi e ancora discesa dei ricoverati negli ospedali Veneti. È in sintesi questo lo spaccato mostrato dal bollettino delle ore 8 di sabato 20 febbraio che registra le variazioni rispetto alla situazione del report delle 17 di venerdì sulla pandemia da Covid-19 in regione. Nel dettaglio sono 688 i nuovi casi di contagio trovati nelle ultime ore che portano il totale degli attualmente positivi a 21787, 317 in più di ieri. I guariti sono invece 294301, ovvero 367 rispetto al conteggio precedente. In tutta la regione si sono registrati 4 decessi fuori dagli ospedali. Nei nosocomi veneti, come si diceva, diminuiscono i pazienti ricoverati mentre in area non critica che restano stabili quelli terapia intensiva. Alle ore 8 di sabato erano 1211 (-10) gli ospedalizzati nei reparti mentre gravi e 133 (+1) quelli in terapia intensiva, per un totale di 1344 posti letto occupati. Di questi, 872 sono guariti dal virus pur restando nei reparti.

Bollettino ore 8

Negli ospedali vicentini, invece, situazione pressochè invariata rispetto a ieri, con nessuna variazione. All'ospedale di Santorso ci sono 63 ricoverati, 5 dei quali in terapia intensiva; a Bassano, Asiago e Noventa ci sono rispettivamente 8, 5 e 6 malati, tutti in area non critica: al San Bortolo sono invece 53, 6 dei quali in rianimazione. In totale sono 136 i degenti per Covid nei nosocomi berici, 11 dei quali in terapia intensiva. Nessun nuovo decesso.

I contagi attuali nel vicentino salgono a 5297, 59 in più rispetto a ieri, mentre i nuovi positivi registrati nelle ultime ore sono 119. Vicenza resta la provincia del Veneto con il più alto numero di attualmente positivi.