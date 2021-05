Coronavirus, gli aggiornamenti con i bollettini del 2 maggio

I report di Azienda Zero sull'andamento della curva epidemiologica. Attualmente positivi e ricoveri ancora in calo in Veneto

BOLLETTINO ORE 8

Continua a calare la curva epidemiologica sull'infezione da Covid - 19 in Veneto. Il report di Azienda Zero, con le variazioni rispetto al bollettino delle ore 17 del primo maggio, indica che nelle ultime ore sono 163 i nuovi contagi in regione, mentre gli attualemente positivi, con altri 204 guariti, scendono a 21740, 51 in meno rispetto ai 21791 di ieri pomeriggio. Sono stati purtoppo altri 10 i decessi a causa del virus. Negli ospedali del Veneto la situazione è ancora in miglioramento, con 1209n (-2) pazienti in area non critica e 182 (-5) in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la solo provincia di Vicenza, sono 16 i nuovi contagiati, mentre gli attualmente positivi scendono a 3475 (ieri pomeriggio erano 3489). Nessun nuovo decesso registrato dal bollettino delle ore 8. Situazione praticamente invariata rispetto a sabato negli ospedali dell'Ulss 8 e dell'Ulss 7, con 139 ricoverati, 16 dei quali in terapia intensiva.

