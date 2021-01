Coronavirus, in Veneto crescita dei contagi e ricoveri stabili

Crescita di contagi e stabilità nei ricoveri. Questa la situazione sull'emergenza coronavirus in Veneto, dove i casi di positività accertati sono saliti a 261.845 dall'inizio della pandemia (1.617 in più rispetto a ieri pomeriggio). I veneti che oggi sono positivi al virus sono 94.121 (+742 da ieri pomeriggio), mentre i negativizzati sono 161.049 (+846 da ieri pomeriggio). Morti in Veneto per Covid-19: 6.675 (+29 da ieri pomeriggio). In leggero calo i ricoverati per coronavirus negli ospedali regionali: alle 17 di ieri erano 3.394, alle 8 di oggi sono 3.392. Quelli in terapia intensiva sono 400 (di cui 372 positivi), quelli negli altri reparti sono 2.992 (di cui 2.668 positivi).

Bollettino ore 8 del 2 gennaio

Nel Vicentino sono 13267 (+133 rispetto a ieri pomeriggio) gli attualmenti positivi, mentre negli ospedali la situazione è stabile con +4 ricoverati in area non critica. Nel dettaglio: a Santorso 145 (di cui 17 a terapia intensiva), a Bassano 20 (di cui 3 in terapia intensiva), ad Asiago 15 in area non citica, al San Bortolo di Vicenza 155 (dei quali in terapia intensiva 21), a Noventa 29 in area non critica, a Valdagno 69 in area non critica, all'Eretenia 6 in area non critica e a Villa Berica 10 in area non critica.