Coronavirus, in Veneto 44 decessi in 24 ore

Altro record di contagi Covid in Veneto. Sono 25.166 le persone risultate positive al tampone nell'arco di 24 ore, 4 volte in più di lunedì. Diminuiscono però gli attualmente positivi. Il bollettino di Azienda Zero del 18 gennaio ne segnala infatti 255.914, 360 in meno dei 256.274 di ieri. Purtroppo alto il numero dei decessi legati al coronavirus, ben 44 nell'arco di una giornata. Nel Vicentino sono 4.514 i nuovi contagi (ieri erano 1.363) e 42.928 (+881) gli attualmente positivi, 7 i decessi.

IL BOLLETTINO DEL 18 GENNAIO

In crescita ancora la pressione ospedaliera, sopratutto in area non critica. Un trend, questo, che se dovesse continuare porterebbe il Veneto al cambio di colore dalla zona gialla a quella arancione, come ha spiegato ieri Luca Zaia.

Negli ospedali del Veneto il totale dei ricoverati positivi è di 1.569 (+24) in area non critica e 184 (+1) in terapia intensiva mentre il totale di ricoverati (positivi+guariti) è di 1.797 nei reparti ordinari e 208 in terapia intensiva. Nella sola provincia di Vicenza i pazienti Covid in ospedale sono 310, di cui 26 in terapia intensiva.