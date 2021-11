Coronavirus, impennata di contagi e ricoveri in Veneto

Non si ferma la nuova ondata di contagi che sta interessando il Veneto. I dati aggiornati a mercoledì 17 novembre del bollettino di Azienda Zero segnalano altri 1435 nuovi positivi in 24 ore, per un totale di 17648 attualmente positivi, 703 in più rispetto a ieri. Nello stesso arco di tempo si sono verificati 8 decessi, 1 dei quali nel Vicentino. Nella singola provincia berica i nuovi contagi sono invece 232 e gli attualmente positivi 2826. Questi ultimi ieri erano 2694.

IL BOLLETTINO DEL 17 NOVEMBRE

Aumentati anche i ricoveri. In una sola giornata, in area non critica, sono state ricoverate 22 persone, mentre 4 pazienti sono usciti dalla terapia intensiva. Il bilancio è di 349 contagiati ricoverati in reparti ordinari e 62 in rianimazione. Nei nosocomi della provincia di Vicenza, invece, sono 68 i pazienti in area non critica, 10 in più rispetto a ieri, e 7 in terapia intensiva.